Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : l'année fiscale s'achève sur les planchers août 2019 Cercle Finance • 30/04/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le Nikkei connait une envolée de 2,1% liée à l'annonce par la FED que le soutien sans faille sera poursuivi aussi longtemps que necessaire: l'indice en termine à 20.193, au niveau du plancher des 20.173 du 6 et 26 août 2019. Le 26 août, le Nikkei avait clôturé à 20.261, ce 30 avril, il s'est hissé jusque vers 20.365 (soit +3% en intraday). Le Nikkei est sous contrôle total de la banque centrale depuis lundi donc il ne 'price' plus rien, n'anticipe plus rien, la seule question à se passer depuis 48H était : 'à quel niveau' la BoJ a décidé de faire clôturer l'année fiscale' ? La bonne réponse était: au niveau du plancher intraday des 6, 15 et 26 août 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.14%