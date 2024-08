Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei: krach de -13%, envol du Yen = inversion carry-trade information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Krach à Tokyo : -12,4% (après -13% en séance) pour le Nikkei, plus forte baisse de l'histoire.

L'indice efface en 48H tous ses gains depuis le 1er janvier, et bascule dans le rouge de -6% désintégration de la plupart des places asiatiques.

Le Nikkei revient sur ses niveaux du 1novembre 2023 : le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 30.673 du 30 octobre 2023, le suivant sera le retracement du plancher des 30.650 des 4 et 26 octobre 2023.



Tous les commentaires évoquent -en choeur- un scénario de récession aux Etats Unis comme si 1 ou 2 chiffres plus faibles (emploi, PMI) annonçaient une économie US qui va au tapis... alors que la cause est essentiellement technique : il s'agit de la brusque inversion du mécanisme du 'carry-trade', ce qui consiste -depuis 3 décennies- à emprunter de l'argent à 0% en Yen pour acheter des actifs obligataires qui rapportent 4 ou 5% dans d'autres pays... ou bien plus encore avec les valeurs 'I.A'.

Le 'carry-trade' fonctionne à plein régime tant que la BoJ laisse ses taux à 0% ou proche de 0% et que le Yen ne remonte pas (puisque les emprunteurs le vendent à découvert)... et d'une pierre 2 coups, ils gagnent aussi sur une devise qui baisse inexorablement depuis 8 ans.

Mais si le Yen remonte, il faut s'empresser de le racheter (et vendre ses positions hors Japon), et c'est la panique si le Yen prend +2,5% en quelques heures comme ce 5 août... et +8,5% en 1 semaine (à 142/$ et 155/E).



L'onde de choc de Tokyo fait s'effondrer la places de la région (en attendant de voir ce qui se passe à Wall Street où le VIX bondit de +60% vers 38).

La place voisine de Séoul (Corée du Sud) dévisse de -11%, des suspensions de cotation ont été déclenchées pour la 1er fois sur l'indice Kospi.

La Bourse de Taïwan plonge de -8,4%, pire performance depuis 24 ans (le 20 novembre 2000).



Singapour chute de -5% (plus mauvaise séance depuis mars 2020 et le Covid).



Les places chinoises s'en tirent en fait beaucoup mieux avec Hong-Kong à -2,3% et Shenzhen à -3,4% (quand même).





