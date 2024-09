Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : jusqu'à -5% en séance, -4,25% au final à 37.047 information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'onde de choc causée par l'effondrement du secteur des technos (-7,6% sur le 'SOXX') a failli faire dévisser le Nikkei dans les mêmes proportions que début août mais la spirale baissière a pu être enrayée alors que les pertes avoisinaient -5% en matinée (avec un plus bas à 36.879).

Le Nikkei perd perd tout de même -4,25% % après avoir refermé le 'gap' des 36.885 du 15 août.

Le prochain objectif à la baisse se situe vers 36.000, puis 35.200 (50% de retracement de la hausse du 6 août au 2 septembre



