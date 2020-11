Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : jusqu'à +2% en intraday, teste 25.400 Cercle Finance • 11/11/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le Nikkei bondit jusque vers 25.400 et en termine sur un gain de +1,78% 25.350. L'indice a déjà pris plus de 10% depuis le 30 octobre et plus de +1.000Pts en 3 séances. Si le trend haussier amorcé avec le débordement des 24.500 ne connait pas de répit, le potentiel de hausse libéré le 9 novembre se situe vers 27.600.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.78%