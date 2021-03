Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : impacté par H-Kong, menace le support des 28.800 Cercle Finance • 08/03/2021 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le Nikkei recule de -0,42E à 28.743 après avoir gagné près de +2% en intraday à 29.255Pts. La tendance haussière a été contrecarrée par la chute de -6,4% des valeurs 'techno' à Hong Kong (Hang-Seng techno) et le Nikkei s'enfonce sous les 28.800, l'ex-résistance du 14 au 27 janvier: c'est le seuil en-dessous duquel la tendance moyen terme à son tour pourrait être menacée avec 27.663 (plancher du 29 janvier) puis le 'gap' des 26.864 du 28/12/2020 en ligne de mire.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.42%