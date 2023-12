Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : imite Wall Street avec -1,6% à 33,140Pts information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Plombé par le revirement baissier de Wall Street et la relative fermeté du Yen, le Nikkei (-1,6%) dessine maintenant un quadruple-top (15 juin puis 3 juillet, 20 novembre et 20 décembre) avec un dernier 'pic intraday' à 33.824.

En cas de repli sous 33.100 (plancher du jour), le Nikkei s'en irait refermer une série de 'gaps' : 32.604 (du 11 décembre),32.087, 31.600 et 30.973.





