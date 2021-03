Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : hausse timide de 0,17%, reste sous la résistance Cercle Finance • 15/03/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le Nikkei termine timidement à la hausse avec +0,17% (contre +1,73% vendredi) dans le sillage du Dow Jones et du S&P500 (nouveaux records absolus) et en termine à 29.767, après s'être hissé jusque vers 29.884 en intraday. L'indice reste bloqué sous la résistance oblique baissière court terme issue du zénith annuel et historique des 30.715 du 16 février. Le support demeure situé à 28.800, l'ex-résistance du 14 au 27 janvier

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.17%