Nikkei : hausse sans conviction, reste bloqué sous 29.650 Cercle Finance • 30/03/2021 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grappille 0,15% à 29.433 mais ne parvient pas à refermer le 'gap' des 29.650Pts (29.478 au plus haut). Le risque de consolidation se matérialiserait par la cassure des 28.400 (le 'M' baissier sous 30.500 serait alors validé).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.16%