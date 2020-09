Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : hausse peu consistante malgré l'envolée de W-Street Cercle Finance • 02/09/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grappille modestement +0,47% à 23.247 au lendemain d'une nouvelle rafale de records à Wall Street. Le Nikkei n'invalide pas le scénario de double-top estival sous 23.300: en l'absence de rebond plus consistant au-delà des 23.200, la tendance reste à la consolidation, avec le 'gap' des 22.436 du 7 août en ligne de mire.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.47%