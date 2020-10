Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : grappille environ +0,2% et +0,45% sur la semaine Cercle Finance • 23/10/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Tokyo finit la semaine sur une hausse marginale de de +0,18% à 23.516. Le Nikkei se cale sur la variation de Wall Street qui a fini sur un gain de +0,2% (Nasdaq) et affiche +0,45% sur la semaine écoulée, et +0,73% sur un mois... la zone des 23.500 ayant déjà servi de résistance le 3 septembre dernier (culmination historique simultanée du Nasdaq vers 12.000). Le Nikkei ne délivre donc aucune indication directionnelle depuis 7 semaines: la tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si le support oblique des 23.200 était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.18%