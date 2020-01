Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : grappille 0,45%, renoue avec les 24.000, +0,8% hebdo Cercle Finance • 17/01/2020 à 08:36









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit la semaine au plus haut, sur un gain de 0,45% (il en avait perdu autant l'avant veille), à 24.041, soit une performance hebdo plutôt modeste de +0,8% (quand Wall Street en gagne plus de 2%). Ce vendredi se solde par un retest quasi parfait du zénith de clôture des 24.066 du 17/12. En cas de nouveau pullback -en double-top- sous 24.000/24.100, le Nikkei s'en irait refermer le 'gap' des 22.220 du 15/10/2019.

