Nikkei : grappille 0,15% vers 29.255, volatilité absente

(CercleFinance.com) - Le Nikkei grappille 0,15% vers 29.255, à l'issue d'une séance où la volatilité a été complètement écrasée avec moins de 180Pts d'écart entre les extrêmes du jour): la tendance haussière reste donc intacte. Le Nikkei entame maintenant une progression vers 29.350, soit 62% de retracement de la baisse du 14/09 au 06/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.14%