Nikkei : grappille 0,13% à 23.827 pour un repli hebdo de 0,9%

(CercleFinance.com) - L'impact du coronavirus qui paralyse désormais une bonne partie de la Chine continue d'affecter les valeurs japonaises qui ont du mal à se redresse: le Nikkei grappille 0,13% à 23.827 (après -1% la veille et -0,9% mardi) pour un repli hebdo de 0,9%. Globalement, pas d'inflexion baissière en vue, c'est une simple pause dans une tendance haussière... mais le scénario du double-top sous 24.060/24.080 prend de la consistance. Rien à redouter cependant tant que les 23.250 sont préservés (pré-alerte sur cassure de bas de canal) mais vigilance si le support des 23.000 des 6/8 janvier est enfoncé (il reste 4% de marge de sécurité, c'est confortable).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.13%