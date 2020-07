Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : glisse vers 22.339 Cercle Finance • 30/07/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,3% vers 22.339 et poursuit sa consolidation au sein d'un canal latéral, avec les 22.000 en guise de plancher. Le Nikkei restait vulnérable à toute résurgence d'une pression baissière sous ce seuil avec la perspective d'un comblement de 2 'gaps' majeurs restés béants au-dessus de 21.475 le 27 mai puis 20.740 le 25 mai.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.26%