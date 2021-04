Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : 'gap' de rupture sous 29.530Pts, plonge vers 29.000 Cercle Finance • 20/04/2021 à 10:30









(CercleFinance.com) - Après 15 jours de stagnation autour de 29.600, le Nikkei ouvre un 'gap' de rupture sous 29.530Pts et plonge vers 29.000. Au final, le Nikkei réduit un peu ses pertes et en termine sur un repli de -1,97% à 29.100 (après 29.015 au plus bas). Le Nikkei valide ainsi un triple-sommet déclinant : l'indice pourrait venir refermer le 'gap' des 28.821 du 28 mars avant la fin de la semaine avant de revenir tester le support des 28.400 du 24 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.97%