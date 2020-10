Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : Gap au-dessus de 23.538, grimpe de +1% vers 23.671 Cercle Finance • 19/10/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Tokyo se réveille après 9 séances sans relief: le Nikkei ouvre un 'gap' au-dessus de 23.538 et grimpe de +1% vers 23.671. L'indice efface le repli de -0,9% de la semaine passée et se positionne pour un retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier. La tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si support des 23.000 (ex résistance estivale) était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.11%