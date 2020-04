Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : 'gap' au-dessus de 19.362, bondit au-delà des 19.900 Cercle Finance • 17/04/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le Nikkei ouvre 'gap' au-dessus de 19.362 et bondit au-delà des 19.900: un tel scénario peut laisser songeur alors que la Chine dévoile un plongeon de -6,8% de son PIB au 1er trimestre... mais cette information a été totalement éclipsée par une envolée de +3% des indices US la nuit dernière, suite à un article de Barron's qui indique que 125 patients auraient été -apparemment- guéris par le Remdesivir (développé par Gilead) alors que de nombreux tests précédents n'attestaient d'aucune efficacité de ce même médicament sur le Covid19. Les marchés se saisissent de ce prétexte pour finir les terme d'avril -c'est la journée des '3 sorcières' au plus haut depuis début mars. Le Nikkei (+3,15%) en termine à 19.897 et devrait s'en aller tester l'ex-plancher des 20.200 de l'été 2019 dans la foulée.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +3.15%