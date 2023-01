Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : gagne 0,78% à 26.175, peut se hisser vers 26.400 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le Nikkei gagne 0,78% à 26.175 : il se repositionne au-dessus du plancher majeur des 25.750 (12 mai, 20 juin, 3 octobre 2022) et pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 26.400 du 22/12.

Mais il serait prématuré d'écarter le scénario d'un repli en direction du support des 24.717 du 9 mars 2022 puis du 'gap' majeur des 24.325 du 16/11/2020.





