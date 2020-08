Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : franchit 23.180, peut combler le 'gap' des 23.378 Cercle Finance • 13/08/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei bondit de nouveau, de +1,8% vers 23.250 (et 23.316 au plus haut) alors que le Yen continue de s'affaiblir et soutient les exportatrices japonaises. Le Nikkei déborde ses précédents sommets, celui les 23.180 du 8 juin notamment et se dirige vers le comblement du 'gap' des 23.378 du 21 février puis le test de 23.591 du 8 novembre 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.78%