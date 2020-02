Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : formidable contre-pied haussier, re-teste les 24.000 Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:04









(CercleFinance.com) - Quel formidable contre-pied haussier: en 48H, le Nikkei reprend +3,4% et invalide totalement le signal baissier pourtant validé par la cassure du support des 23.040 des 21/11/2019 et 8 janvier. C'est un bear trap magistral puisque l'indice explose la résistances des 23.550 (via un 'gap' au-dessus de 23.414), referme instantanément le 'gap' de rupture des 23.775 et retrace dans la foulée les 24.000 (23.995 au plus haut) et vient flirter avec 24.083, sa meilleure clôture annuelle du 20 janvier. Ce faux signal baissier sous 23.000 suivi d'un re-test des 24.000 pourrait se transformer en rallye haussier au-delà de 24.450 (ex-zénith de début octobre 2018... mais gare au triple-top long terme dans la zone des 24.100 en incluant un précédent sommet fin janvier 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.38%