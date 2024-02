Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : finit stable mais s'offre un record absolu à 39.426 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,01%) finit inchangé mais inscrit un nouveau record historique intraday à 39.426.

Le Nikkei gagne +6.000Pts depuis le 1er janvier (ou +17,5%) et c'est la meilleure entame d'année au 21ème siècle.

Le franchissement des 36.900 a marqué le franchissement de la dernière résistance long terme traçable et le dépassement du dernier objectif induit par 'report d'amplitude'.

Le Nikkei gagne également +23.000Pts depuis le plancher du 15 mars 2020, c'est plus en 2 ans que lors de la bulle de 1988/1989/janvier 1990... avec une économie en récession (alors qu'elle carburait à +5% il y a 35 ans, après +6,7% en 1988 et +4,6% en 1987).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.