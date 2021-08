Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : finit stable, avec -0,03% à 27.725 information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit stable (-0,03% à 27.725) après avoir repris la veille tout le terrain perdu la semaine passée (-2,5%). Le Nikkei a manqué de peu de refermer le 'gap' des 27.949 du 13 août: l'indice a en effet culminé à 27.900 en séance.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.03%