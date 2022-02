Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : finit en hausse de 0,19% à 26.526 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 09:04









(CercleFinance.com) - L'Ukraine, cela doit apparaître une contrée très lointaine vue du Japon et le risque de 3ème guerre mondiale (potentiellement nucléaire si l'on en croit le Kremlin) négligeable puisque le Nikkei grappille 0,19% à 26.526, à l'issue d'une séance relativement banale où l'indice aura fluctué mollement entre 26.262 et 26.644.

Le Nikkei n'a même pas flirté avec l'enfoncement du plancher des 26.170 du 27 janvier... mais l'indice reste tout de même au contact de l'ex-plancher du 22/12/2020, donc en situation délicate à moyen terme, avec les 23.000 en ligne de mire.





