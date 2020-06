Nikkei : exulte de près de +5% grâce à la FED

(CercleFinance.com) - Le Nikkei explose à la hausse et enchaine un second 'gap' (48H après celui ouvert sous 22.468) mais à la hausse cette fois et en termine sur un gain de +4,9% (le plus spectaculaire en 2 mois) à 22.582 (ce qui referme le 'gap' de vendredi) grâce aux annonces de la Réserve fédérale qui va démarrer ce mardi un programme d'achat direct d' obligations d'entreprises US en péril sur le marché secondaire (contre des liquidités fraîches).

Autrement dit, la FED peut sauver à sa discrétion n'importe quelle entreprise de la faillite en lui avançant n'importe quelle quantité d'argent: les mécanismes fondamentaux du capitalisme sont mis au rebut pour une durée indéterminée et il n'est plus possible pour un actionnaire de perdre de l'argent, même en détenant une 'entreprise zombie'.

De son côté, la BoJ annonce l'injection de 1.000$ dans l'économie japonaise, c'est à dire 20% de PIB, ce qui devrait renvoyer le Nikkei vers son récent sommet des 23.180.