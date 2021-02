Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : explose de +2,1% vers 29.400Pts Cercle Finance • 08/02/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine en beauté, sur un gain de +2,12% à 29.390 et termine presque au contact du zénith de 30 ans des 29.400, soit +6% en 6 séances, avec à la clé, un 'gap' d'évasion au-dessus de 28.785. Le Nikkei s'envole pour de bon en direction des 30.000 cette fois-ci.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.12%