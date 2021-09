Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : explose de +2,1% sur un changement politique à venir information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 11:01









(CercleFinance.com) - Tokyo exulte sur l'annone que Yoshihide Suga, le 1er ministre qui a succédé à Shinzo Abe il y a tout juste 1 an ne briguera pas un 2ème mandat à la tête de son parti en septembre et va céder sa place. Il avait vu sa cote de popularité tomber en dessous de 30% au moment des jeux olympiques dont la majorité des japonais ne voulaient pas. Le Nikkei explose de +2,1% avec un 'gap' au-dessus de 28.826 à la clé et refranchit en force les 29.000 (test de 29.150 au plus haut): l'indice a failli refermer le 'gap' des 29.263 du 16 juin juin et devrait retracer le zénith des 29.441 du 15 juin dans la foulée.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.05%