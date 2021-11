Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : entame le mois de novembre bullish à +2,6% information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo entame le mois de novembre sur les chapeaux de roue avec un gain tonitruant de +2,61% qui propulse le Nikkei au-delà de la résistance des 29.400 du 20 octobre. L'indice a fusé à la hausse jusque vers 29.666, ex-zénith du 29/09 mais également base du 'gap' ouvert sous 30.001 le 28/09... qui devient le prochain objectif, avec 30.180 à suivre. La tendance à la consolidation amorcée sous 29.490 s'interrompt et Tokyo laisse ainsi ouvert pour quelques séances ou semaines supplémentaires le 'gap' des 28.476Pts du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.61%