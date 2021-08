Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : entame la semaine sur un gain de +0,54% information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un gain de +0,54% à 27.789 après avoir perdu 0,36% vendredi. La bourse de Tokyo repasse pour de bon en territoire positif sur l'année avec +0,72% alors que le score était resté négatif une bonne partie de la matinée Le Nikkei ne parvient pas à refermer le 'gap' des 27.949, l'indice ayant plafonne vers 27.922... mais le re-test de la zone des 28.000 semble imminent

