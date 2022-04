Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : entame de trimestre un peu morose, -0,56% information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame le 3ème trimestre (et la nouvelle année fiscale) sur un repli de -0,56% à 27.666Pts (niveau proche de l'ex-résistance du 10 février), à l'issue d'une séance peu animée où l'indice aura fluctué entre 27.738 et 27.400.

La bourse de Tokyo s'éloigne doucement de la résistance oblique moyen terme des 28.250 et pourrait commencer à subir l'attraction des 4 'gaps' consécutifs restés béants au-dessus de 27.285 le 22/03, après 26.862 le 18/03, 25.864 le 16/03 puis 25.441 le 15/03.





