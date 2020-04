Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : enraye sa chute mais lâche -8% en hebdo Cercle Finance • 03/04/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit inchangé à 17.820 (+0,01%) et recule ainsi de -8% sur la semaine écoulé: cela aurait pu être pire, l'indice s'étant replié en intraday de -1% jusque vers 17.645Pts. L'inversion de tendance cete semaine va au-delà des 50% de retracement de la hausse: le prochain objectif pourrait se situer vers 17.500 (62% de retracement).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.01%