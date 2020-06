Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : efface ses 2,3% de pertes de la veille mais retombe Cercle Finance • 30/06/2020 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1,3% vers 22.288, au lendemain d'un test des 21.970 en séance. Le Nikkei qui avait perdu -2,3% la veille avait effacé ces pertes dès l'ouverture, avec une culmination à 22.448: c'est un nouvel exemple de 'marché kangourou' (ou 'en portes de saloon') qui prévaut depuis la mi-mai. Le pronostic demeure baissier et l'hypothèse demeure celle d'un repli jusque vers le 'gap' des 20.740 du 25 mai.

