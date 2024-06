Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : efface la résistance des 39.200, peut viser 40.350 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Troisième séance de hausse à Tokyo (c'est en fait la 6ème hausse sur une série de 7 pour un gain cumulé de plus de 4%), avec un vrai changement de dynamique à la clé.

Le Nikkei s'adjuge cette fois +1,25% à 39.667 (après avoir culminé à 39.788) et la résistance des 39.200 est allègrement franchie.

L'indice effectue aussitôt le comblement du 'gap' des 39.457E du 12 avril et la sortie par le haut du corridor 38.050/39.200 valide un objectif de 40.350 (ex-zénith du 7 mars) et pourquoi pas un re-test du zénith historique des 40.888Pts du 22 mars dernier ?





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.