Nikkei : efface en 48H toutes les pertes de la semaine passée

(CercleFinance.com) - Le Nikkei avec +0,87% (à 27.732) achève de reprendre tout le terrain perdu la semaine passée (-2,5%). Le Nikkei se replace au-dessus de la zone support des 27.300/27.280 (du 30 juillet) et pourrait refermer le 'gap' des 27.9489 du 13 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.87%