Nikkei : efface 23.300, retour au zénith annuel des 24.100 ?

(CercleFinance.com) - Le Nikkei engrange +0,94% à 23.465 dans le sillage de Wall Street : le Nikkei refranchit la résistance des 23.300, ce qui invalide le scénario de double-top estival sous 23.300... et à l'extrême limite, 23.436. Le Nikkei qui s'est hissé jusque vers 23.58 en intra-day dépasse largement le niveau du 'gap' des 23.378 du 21 février et ne devrait plus rencontrer d'obstacle avant les 24.000 et retrracera probalement le zénith des 24.100 des 17 décembre et 20 janvier. En cas de consolidation, le premier objectif demeure le comblement du 'gap' des 22.436 du 7 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.94%