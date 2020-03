Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : échappe à la tourmente, reprend +2% à 16.888 Cercle Finance • 23/03/2020 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le Nikkei prend +2% vers 16.888 et s'est même avancé à +3% vers 17.050: la bourse nippone n'est pas celle d'un pays en 'lockdown' pour 6 semaines ou plus, elle fait donc figure de refuge (tel n'est pas le cas de la bourse de Séoul ou de Hong Kong avec -4,2%). Dans le cadre d'une tentative de rebond en 'V' couronnée de succès, le 1er objectif serait le comblement du 'gap' des 18.339 du 2 mars puis l'ex-plancher des 19.550 de la mi-janvier 2019.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.02%