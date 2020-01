Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : écarte une première alerte à la baisse sous 23.250 Cercle Finance • 29/01/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Les valeurs japonaises rebondissent de +0,7% vers 23.380, ce qui invalide l'alerte baissière liée à l'incursion vers 23.215Pts. Le scénario du double-top sous 24.060/24.080 n'est pas invalidé pour autant et la cassure ultérieure des 23.250 marquerait l'enfoncement du bas de canal ascendant moyen terme. Le Nikkei doit éviter de casser le support des 23.040 des 21/11/2019 et 8 janvier sous peine d'accélérer en direction des 22.220 (ex 'gap' du 15 octobre dernier)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.71%