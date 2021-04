Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : double la mise avec -2% de plus, jusque vers 28.530 Cercle Finance • 21/04/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le Nikkei subit sa plus lourde correction depuis fin mars (du 18 au 24) : après -2% perdus la veille et un 'gap' de rupture sous 29.530Pts pour aller tester 29.000, l'indice ouvre un second 'gap' sous 29.014 et double la mise avec -2% de plus, vers 28.508 (après s'être enfoncé jusque vers 28.420). Le Nikkei qui a validé un triple-sommet déclinant vient de refermer le 'gap' des 28.821 du 28 mars et de tester le support des 28.400 du 24 mars: gare à la cassure qui libèrerait 5% de baisse supplémentaire jusque vers 26.200 (l'ex 'gap' du 6 janvier)... avec un support intermédiaire à 27.660 (support du 26 janvier).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -2.03%