Nikkei : double la mise à la baisse, -0,88% à 28.118Pts

(CercleFinance.com) - Alors que le 1er ministre annonce le déroulement de jeux olympiques à huis clos (sans spectateurs), le Nikkei double la mise à la baisse: après -0,9% la veille, l'indice cède encore -0,88% à 28.118Pts et se rapproche du plancher et support des 28.010 du 21 juin. Le scénario en 'rounding-top' sous 29.440Pts semble préfigurer un retour à la case départ, c'est à dire des niveaux proches de plancher des 27.448 du 13 mai

