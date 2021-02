Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : départ canon, un peu de prudence au final Cercle Finance • 22/02/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Le Nikkei avait entamé la semaine sur les chapeaux de roues avec +1,5% et une culmination à 30.458. Il finit la séance sur des base beaucoup plus modestes (+0,47%), vers 30.158 La tendance haussière s'impose de nouveau, le prochain objectif se situe toujours vers 31.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.46%