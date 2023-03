Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nikkei : démarre la semaine en douceur avec +0,33% information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un modeste gain de +0,33% à 27.477, ce qui efface pourtant le repli des 2 précédentes séances... et double la mise par rapport à la semaine dernière (+0,2% au global).

L'indice a connu une séance plutôt calme, testant 27.360 au plus bas et 27.544 au plus haut : il reste en mesure de combler le 'gap' des 27.631 du 13 mars et de rallier les 27.700 (résistance des 6, 7, 10 et 14 février dernier).