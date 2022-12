Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : décroche de -1,87% à 27.527, perd 1,35% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Le Nikkei décroche de -1,87% (à 27.527) après avoir échoué par 2 fois dans sa tentative de comblement du 'gap' des 28.226 du 1er décembre en intraday.

L'indice passe ainsi d'une extrémité à l'autre de la fourchette 27.500/28.500 en 24H, mais ne valide pas encore de 'signal' : mais attention car cette fois, les oscillateurs prennent une direction clairement baissière.

Les chances de préserver les 27.488 (plancher du jour) semblent minces et une rechute vers 27.000 puis le 'gap' des 26.815 du 27/10 paraissent très élevées, avec un objectif principal de 26.500 à moyen terme.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.