Nikkei : décroche de -1,6% vers 29.300 information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 09:12









(CercleFinance.com) - Le Nikkei subit un nouvel échec sous 29.800 et décroche de -1,6% vers 29.300, cassant passage un support oblique qui invalide le mouvement haussier amorcé sur 27.500 le 19/10. L'indice pourrait tester un support vers 29.100 (support du 10/11) avant d'entamer une consolidation plus profonde en direction de 28.200.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.58%