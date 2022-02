Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : débordement des 27.564, préfigure un test de 28.130 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 3ème séance de hausse mais n'engrange qu'un gain de +0,42% à 27.696 après avoir fusé jusque vers 27.880

Le Nikkei dépasse néanmoins la résistance du 2 février -ce qui valide un scénario de tasse avec anse- et devrait ensuite s'en aller refermer le 'gap' des 28.130 du 10 janvier dernier avant de retracer les 27.765 du 12 janvier.





