(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -1,3% vers 19.290 et ricoche de nouveau sous l'ex-zone de résistance des 19.550 du 25 mars. Le Nikkei dessine donc l'ébauche d'un 'M' baissier mais ne confirmerait la figure qu'en cas de rechute sous 17.820. La tendance court terme demeure haussière et le prochain objectif se situe toujours vers 20.600, l'ex-'gap' de rupture baissier du 6 mars.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.33%