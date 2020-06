Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : consolide de -1,2% vers 22.260Pts Cercle Finance • 25/06/2020 à 08:45









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -1,2% vers 22.260Pts après avoir perdu jusque vers 22.160 (-1,7%). L'indice préserve ainsi son support oblique moyen terme : en cas de rupture, le principal support se situe vers 21.530, puis 21.475 ('gap' du 27,05). Pour l'heure, un re-test du zénith des 23.180 du 8 juin ne peut être écarté mais les oscillateurs pointent vers le 'sud' (la baisse) et leur inflexion baissière préfigure un repli jusque vers le 'gap' des 20.740 du 25 mai .

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.22%