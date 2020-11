Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : consolide de -0,8% vers 26.433, +14% sur novembre Cercle Finance • 30/11/2020 à 08:37









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -0,8% vers 26.433 après avoir inscrit un zénith de 30 ans à 26.834 (+0,7% en matinée) après avoir réalisé un 4 sur 4 à la hausse la semaine dernière (où le lundi était férié). Les valeurs japonaises avaient pris +4,4% au total et sur le mois écoulée, le gain avoisine les +14%, une performance rare au 21ème siècle. Le Nikkei marque une pause mais ne remet pas en cause son puissant mouvement ascensionnel vers les 27.000. Attention cependant à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.79%