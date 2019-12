Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : consolide de -0,3% après +2,9% hebdo et 20% annuel Cercle Finance • 16/12/2019 à 09:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei consolide de -0,3% vers 23.952, à l'issue d'une séance extrêmement peu volatile (23.950/24.036). L'indice avait ouvert vendredi un 'gap' au-dessus 23.468 et engrangé un gain de +2,9% hebdo pour un gain annuel qui franchissait la barre des 20%. Le Nikkei cale vers 24.000, c'est à dire à 1,5% du zénith des 24.376 (au fixing d'ouverture) du 2 octobre 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.29%