Nikkei : consolide de -0,2% (sous les 24.000), +2,7% hebdo

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Après une début de semaine tonitruant, le Nikkei consolide de -0,2% (sous les 24.000) et en termine vers 23.828, ce qui lui assure un gain de +2,7% hebdo. En cs de repli, le Nikkei devrait venir refermer le 'gap' ouvert au-dessus de 23.414 et resterait protégé par le support des 23.040 des 21/11/2019 et 8 janvier. Rappel: le faux signal baissier sous 23.000 suivi d'un re-test des 24.000 pourrait se transformer en rallye haussier au-delà de 24.450 (ex-zénith de début octobre 2018... mais gare au triple-top long terme dans la zone des 24.100 en incluant un précédent sommet fin janvier 2018.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.19%