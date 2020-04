Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : consolide à l'horizontal les +2,7% engrangés lundi Cercle Finance • 28/04/2020 à 08:54









(CercleFinance.com) - Le Nikkei ne lâche rien (-0,06%) au lendemain d'une envolée de 2,71% liée à l'annonce par la BoJ qu'il n'existe plus de plafond au rachat -à la monétisation- de la dette : c'est du 'no limit' et le même principe vaut désormais pour les actions. Le Nikkei n'a fluctué que faiblement, entre 19.680 et 19.840, avant d'en terminer à 19.771, preuve que cet indice est maintenant sous contrôle total de la banque centrale

