Nikkei : consolidation marginale, gain hebdo de +0,7% information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 08:58









(CercleFinance.com) - Deuxième séance de consolidation marginale : le Nikkei recule de -0,14%, juste en dessous du seuil des 28.000 (à 27.977). L'indice reste au contact du seuil des 28.000, la semaine s'achève sur un gain de +0,7% : la hausse pourrait reprendre et le Nikkei poursuivre son ascension vers le comblement du 'gap' des 28.700 du 13 juillet puis vers les 28.800.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.14%